Başakşehir Avrupa Kupalarına Katıldı - Son Dakika
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Başakşehir Avrupa Kupalarına Katıldı

Başakşehir Avrupa Kupalarına Katıldı
04.06.2025 10:25
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RAMS Başakşehir, Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak 9. kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 36 maçta 16 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 6 beraberlik alarak 2024-2025 sezonunu 54 puanla tamamladı. Turuncu-lacivertliler, ligi 5. sırada bitirerek, kuruluşundan bu yana 11. sezonda 9. kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 36 maçta 16 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 6 beraberlik sonucu 54. puanla 5. sırada tamamladı. Turuncu-lacivertli ekip, hem ligi hem Türkiye Kupası'nı Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Kuruluş tarihi olan 2014 yılından bu yana 11. sezonda 9. kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden İstanbul ekibi, Konferans Ligi macerasına 2. eleme turundan başlayacak. Başakşehir, bu turda başarılı olması halinde 3. eleme turuna yükselecek. İstanbul ekibi, söz konusu aşamadan da kayıpsız çıkarsa play-off oynayacak ve turu geçmesi halinde lig aşamasına adını yazdıracak.

Avrupa macerası

Başakşehir, bu sezonki Avrupa macerasına da UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan başladı. Bu turda San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 ve 4-0, 3. Eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia'yı 1-0 ve 2-0, play-off turunda da İskoç kulübü St Patrick's Athletic'i 0-0 ve 2-0'lık skorla geçen turuncu-lacivertli takım, Konferans Ligi lig aşamasında mücadele etmeye hak kazandı. RAMS Başakşehir, söz konusu süreçte sahasında Rapid Wien'e 2-1 ve konuk olduğu NK Celje 5-1 mağlup oldu. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, deplasmanda Kopenhag ile 2-2 ve Cercle Brugge'le 1-1, sahasında da Petrocub'la 1-1 berabere kaldı. Tek galibiyetini ise Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Heidenheim'a karşı 3-1'lik skorla elde eden İstanbul ekibi, 36 takımın bulunduğu lig aşamasını 6 puanla 26. sırada bitirdi.

60 gol 15 farklı oyuncudan geldi

Başakşehir'in sezon boyunca ligde attığı 60 gol 15 farklı futbolcudan geldi. Turuncu-lacivertlilerin ligdeki en skorer ismi 21 golle Krzysztof Piatek oldu. Piatek'i 7 golle Joao Figueiredo takip etti. Deniz Türüç 5, Philippe Keny ve Yusuf Sarı da 4'er defa fileleri sarstı. Jerome Opoku, Davidson, Ivan Brnic 3'er kez gol sevinci yaşarken, Olivier Kemen, Miguel Crespo ve Leo Duarte 2, Ömer Faruk Beyaz, Serdar Gürler, Ömer Ali Şahiner ve Christopher Operi de 1'er gol kaydetti.

Tüm kulvarlarda ise 31 golle zirvede yer alan isim yine Piatek oldu. Figueiredo 12 kez ağları havalandırırken, Deniz Türüç de 7 golle takımına katkı sağladı.

En çok süre alan Muhammed Şengezer

Turuncu-lacivertlilerde Süper Lig'de en çok süre alan futbolcu Muhammed Şengezer oldu. Milli kaleci, 36 karşılaşmada 3 bin 60 dakika sahada yer aldı. Şengezer'i 33 mücadelede 2 bin 619 dakika ile Krzysztof Piatek akip etti. Jerome Opoku da 33 maçta 2 bin 611 dakika turuncu-lacivertli formayı giydi.

Başakşehir'in mücadele ettiği tüm alanları dahil edildiğinde de 48 müsabakada 4 bin 5 dakika ile yine Muhammed Şengezer ilk sırayı aldı. Opoku, 47 maçta 3 bin 797 dakikayla ikinci basamakta bulunurken, Krzysztof Piatek 48 karşılaşmada 3 bin 725 dakikayla üçüncü sırada yer aldı.

Çağdaş Atan'ın 4 büyüklere karşı galibiyet hasreti sona erdi

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte de Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 4 büyüklere karşı Süper Lig'de 13 maç sonra ilk galibiyeti aldı. Atan, göreve geldiği günden bu yana Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 13 Süper Lig karşılaşmasında, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşamıştı.

Piatek, Katar ekibi Al-Duhail'e transfer oldu

Turuncu-lacivertli takımın Polonyalı golcüsü Piatek, geride kalan sezonda Süper Lig'de takımının attığı 60 golün 21'ini kaydederken, gösterdiği başarılı performansın ardından Katar ekibi Al-Duhail'e transfer oldu. 29 yaşındaki santrfor, turuncu-lacivertli formayla 2024-2025 sezonu gol krallığı yarışını Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in ardından 2. sırada tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir Avrupa Kupalarına Katıldı - Son Dakika

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