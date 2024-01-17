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Başakşehir, Boluspor'u 1-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi - Son Dakika
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Başakşehir, Boluspor'u 1-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda RAMS Başakşehir, evinde konuk ettiği Boluspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek, son 16 turuna adını yazdırdı. Keny'nin attığı golle Başakşehir galibiyete ulaştı.

Başakşehir, Boluspor\'u 1-0 mağlup ederek son 16\'ya yükseldi
17.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 15:03
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda RAMS Başakşehir, konuk ettiği Boluspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek, adını son 16 turuna yazdırdı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Batuhan Çelik'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Keny, sağa çekip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

19. dakikada sağ taraftan Serdar Gürler'in yaptığı ortada arka direkte Batuhan İşçiler'in indirdiği topa altıpasın sağ tarafından Keny'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

47. dakikada Safa Kınalı'nın pasından ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Bettaieb, karşı karşıya pozisyondan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Rıdvan Dilmen'de kaldı.

50. dakikada Başakşehir'de savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Batuhan Çelik'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

Hakemler: Burak Olcar, Suat Güz, Haydar Avcı

Başakşehir: Rıdvan Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Ba, Cemali Sertel, Lima (Opoku dk. 72), Mahmut Tekdemir (Josef de Sauza dk. 85), Serdar Gürler (Pelkas dk. 34 (Figueiredo DK. 72)), Emirhan İlkhan (Onur Ergün dk. 72), Aleksic, Batuhan Çelik, Keny

Yedekler: Muhammed Şengezer, Piatek, Abeid, Deniz Türüç, Berkay Aydoğmuş

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Boluspor: İsmail Çipe, Oulare, Posmac, Kerem Paykoç, Ercan Coşkun, Kubilay Sönmez (Anıl Koç dk. 68), Kayamba, Tolunay Artuç (İshak Karaoğul dk. 79), Safa Kınalı (Diarrassouba dk. 68), Furkan Demir (Tunahan Çiçek dk. 46), Bettaieb (Camara dk. 79)

Yedekler: Bartu Kulbilge, Oğuz Güçtekin, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler, Erdem Reis

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Keny (dk. 19) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Serdar Gürler (Başakşehir), Kayamba (Boluspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Başakşehir, Boluspor'u 1-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi - Son Dakika
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