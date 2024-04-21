Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk etti ve mücadele Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Pelkas'ın attığı gol, ev sahibi takıma galibiyeti getirdi.

21.04.2024 14:25
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Josef'in hızlı kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerinde topla buluşan Piatek'in yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan'ın sektirdiği topu altıpas içinde Pelkas tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Deniz Türüç'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

31. dakikada Olawoyin'in pasında topla buluşan Muammer Sarıkaya, ceza dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.

45+1. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Piatek, savunmadan topu kurtarıp, kaleci Gökhan Akkan'ı da geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, İlker Takpak

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Josef, Deniz Türüç, Pelkas, Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Onur Ergün, Lima, Aleksic, Davidson, Dubois, Keny, Kemen, Emirhan İlkhan, Hamza Güreler

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Minchev

Yedekler: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Mocsi, Gaich, Sauerbeck, Anıl Yaşar, Diouf, Eray Korkmaz, Güvenç Usta

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Pelkas (dk. 12) (Başakşehir)

Sarı kart: Opoku (Başakşehir), - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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