Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Josef'in hızlı kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerinde topla buluşan Piatek'in yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan'ın sektirdiği topu altıpas içinde Pelkas tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Deniz Türüç'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.
31. dakikada Olawoyin'in pasında topla buluşan Muammer Sarıkaya, ceza dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
45+1. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Piatek, savunmadan topu kurtarıp, kaleci Gökhan Akkan'ı da geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, İlker Takpak
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Josef, Deniz Türüç, Pelkas, Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Onur Ergün, Lima, Aleksic, Davidson, Dubois, Keny, Kemen, Emirhan İlkhan, Hamza Güreler
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Minchev
Yedekler: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Mocsi, Gaich, Sauerbeck, Anıl Yaşar, Diouf, Eray Korkmaz, Güvenç Usta
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Pelkas (dk. 12) (Başakşehir)
Sarı kart: Opoku (Başakşehir), - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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