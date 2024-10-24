Başakşehir, Celje'ye 5-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Spor

Başakşehir, Celje'ye 5-1 Mağlup Oldu

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Celje'ye 5-1 yenilerek kötü bir performans sergiledi.

24.10.2024 21:59
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BAŞAKŞEHİR, UEFA Konferans Ligi 2'nci haftasında deplasmanda Slovenya temsilcisi Celje'ye 5-1 mağlup oldu.

UEFA Konferans Ligi 2'nci haftasında Başakşehir, deplasmanda Slovenya temsilcisi Celje'ye konuk oldu. Celje Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Oleksii Derevinskyi düdük çaldı. Derevinskyi'nin yardımcılıklarını ise Viktor Matyash ile Viktor Nyzhnyk üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip Celje; Rozman, Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Matko ve Kucys 11'i ile çıktı. Konuk ekip Başakşehir ise; Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Berat Özdemir, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo ve Piatek ile sahada yer aldı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi Celje oldu. 5'inci dakikada ceza sahası yayı üzerinden Seslar'un şutunu kaleci Deniz Dilmen sektirdi. Dönen topu önünde bulan Svetlin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Baskısını arttıran ev sahibi ekip, 30'uncu dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kucys'in sağdan penaltı noktasına gönderdiği topu Brnic tamamladı ve durumu 2-0'a getirdi. 4 dakika sonra Celje 3'üncü golü buldu. Son çizgide Matka'nın çevirdiği topu ceza sahası içi sağ çaprazında kontrol eden Seslar, sol ayak içi vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya konuk ekip Başakşehir 3 değişiklik ile başladı. Ev sahibi Celje ise aynı 11 ile devam etti. Karşılaşmanın 51'inci dakikası geçerken Celje farkı 4'e çıkardı. Seslar'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kucys'in vuruşunda savunmada Opoku'ya da çarpan top filelere gitti: 4-0. Mücadelenin 75'inci dakikasında Başakşehir golü buldu. Soldan Kemen'in içeri ortasını kaleci Rozman sektirdi. Önüne düşen topu Piatek tamamlamak istedi fakat top tekrar kaleciden döndü. Gelen topla buluşan Pelkas, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 4-1. Bu gole 2 dakika sonra Celje, Kucys ile karşılık verdi. Soldan Brnic'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu Kucys tamamladı: 5-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Celje sahasında Başakşehir'i 5-1 mağlup etti.

Kaynak: DHA

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