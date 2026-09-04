Başakşehir'de sonradan oyuna giren Umut Bozok, 5 dakika içinde kırmızı kartla oyun dışı kaldı

Başakşehir'de Umut Bozok, Galatasaray karşısında 74. dakikada oyuna girerken, 79. dakikada Rafael Leao'ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderildi.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın 74. dakikasında Jakub Kaluzinski'nin yerine dahil olan Umut Bozok, 5 dakika sonra kırmızı kartla oyun alanı dışında kaldı. Bozok, 79. dakikada Rafael Leao'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Kadir Sağlam tarafından direkt kırmızı kart gördü.