RAMS Başakşehir FK, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını kamp çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli ekip, günün sabah antrenmanına dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmasıyla idman sona erdi.
Başakşehir FK, akşam gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanında ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Son Dakika › Spor › Başakşehir FK, Avusturya'da Çift Antrenmanla Hazırlık Yapıyor - Son Dakika
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