BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde topla ısınmayla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla PFK Cherno More maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Başakşehir FK, Cherno More Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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