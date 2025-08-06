Başakşehir FK, Viking FK ile Maça Hazır

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turunda Viking FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler yarın TSİ 20.00'de Viking ile mücadele edecek.
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