Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1 Yenerek İleriye Gitti - Son Dakika
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Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1 Yenerek İleriye Gitti

Başakşehir, Heidenheim\'ı 3-1 Yenerek İleriye Gitti

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim'ı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

12.12.2024 22:52
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında konuk ettiği Alman ekibi Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Leo Scienza'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Honsak'ın kafa vuruşu sonrası top tekrar önünde kaldı. Bu oyuncunun kale önünde yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

68. dakikada rakipten kaptığı topta araya giren Crespo, savunmanın arkası yerden pasını çıkardı. Topla buluşup ceza sahasına giren Piatek, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

81. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sol çaprazda Föhrenbach'ın yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Marco Guida, Davide Imperiale, Alessio Berti

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Kemen, Onur Ergün (Berat Özdemir dk. 24), Crespo, Deniz Türüç (Keny dk. 74), Davidson (Emre Kaplan dk. 86), Piatek (Pelkas dk. 86)

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Heidenheim: Eicher, Busch (Traore dk. 72), Maloney (Föhrenbach dk. 61), Siersleben, Theuerkauf, Dorsch, Kerber, Leo Scienza (Negele dk. 61), Beck, Wanner (Schöppner dk. 30), Breunig (Honsak dk. 30)

Yedekler: Feller, Gimber, Janes

Teknik Direktör: Frank Schmidt

Goller: Deniz Türüç (dk. 6), Crespo (dk. 18), Piatek (dk. 68) (Başakşehir), Honsak (dk. 61) (Heidenheim)

Sarı kartlar: Piatek (Başakşehir), Maloney, Schöppner, Eicher (Heidenheim) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1 Yenerek İleriye Gitti - Son Dakika

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