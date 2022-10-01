SPOR MKE Ankaragücü - Başakşehir maçının ardından

Başakşehir maçının ardından

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Hem Süper Lig'in hem de Avrupa'da dominant oynayan bir takımla karşı karşıya geldiklerini belirten MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, milli takım arasında fiziksel kapasitelerini yukarıya çekmeye çalıştıklarını söyleyerek, 'Oyuncularım da bunu sahada uyguladı. Özellikle ilk yarı zaman zaman yaptığımız ön alan baskısında rakibe istediği şekilde oyun kurdurtmadık. Zaman zaman da ikinci bölgede aynı şekilde merkezi daraltarak rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik. Erken yediğimiz talihsiz gol bizi maça geride başlattı. Geriye düşmemize rağmen oyunu daha çok domine eden Ankaragücü vardı. Beraberliği yakaladıktan sonra maalesef biraz geriye çekildik. Spesifik bir golle 2-1 geriye düştük. Çok etkili olamadık. Yediğimiz goller bizim için çok üzücü oldu. En az 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum' dedi.

BELÖZOĞLU: HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARMALIYIZ

Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, buna karşın oyunun genel bölümünden memnun olmadığını ifade ederek, 'Ankaragücü iyi mücadele etti. Bizim takımımız iyi mücadele etti ama saha içi organizasyon olarak kendimizi sezon başının biraz gerisinde gibi görünüyoruz son 2 haftadır özellikle. Bunu düzeltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yapmamız gereken zaten oyunun galibi olmak ve bu yolda ilerlemek. Oyundan genel hatlarıyla memnun değilim. Oyuncu değişikliklerimiz çok ama giren oyuncular önemli katkılar verdi. Bundan dolayı da oyuna giren arkadaşları tebrik ediyorum. Kazanmak güzel ama kazanırken de hatalarımızdan ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum' diye konuştu.