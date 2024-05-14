Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Oltulu sporculara malzeme desteği verdi

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Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağırman, Oltulu sporculara malzeme desteği verdi.

Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağırman, Erzurum'un Oltu ilçesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün minik futbolcularına 22 takım eşofman, forma ve futbol topu desteği sağladı. Oltulu Minik futbolcular yeni eşofman, forman ve toplarına kavuştukları için çok mutlu oldulklarını d,le getirerek, kendilerine destek veren Başkan Ahmet Ağırman'a teşekkür ettiler. - ERZURUM