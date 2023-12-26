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Başakşehir, Süper Lig'in ilk yarısını hayal kırıklığıyla tamamladı - Son Dakika
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Başakşehir, Süper Lig'in ilk yarısını hayal kırıklığıyla tamamladı

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında 19 puan toplayan RAMS Başakşehir, tarihinin en kötü performansını sergiledi. Takım, 14. sırada yer aldı ve Emre Belözoğlu'nun ardından Çağdaş Atan dönemine girdi.

Başakşehir, Süper Lig\'in ilk yarısını hayal kırıklığıyla tamamladı
26.12.2023 - 13:25,
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Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu topladığı 19 puanla 14. sırada tamamlayan RAMS Başakşehir, tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergiledi.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısı dün oynanan 18. hafta maçlarıyla tamamlandı. MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziki saldırı nedeniyle liglerin 1 hafta ertelenmesinden dolayı, takımlar 17 müsabaka oynadı. RAMS Başakşehir de bu süreçte 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak topladığı 19 puanla ilk devreyi 14. sırada tamamladı.

En kötü sezon ortası performansı

İstanbul ekibi, tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergiledi. Başakşehir, Süper Lig'de yeni ismiyle mücadele etmeye başladığı 2014-2015 ve 2015-2016 sezonunun ilk devresini beşinci sırada bitirmişti. Turuncu-lacivertliler, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019'da birinci, 2019-2020'de ikinci, 2021-2022 ve 2022-2023'de de üçüncü basamakta ilk yarıyı tamamladı. Turuncu-lacivertli takım, daha önce 2020-2021 sezonunun ilk bölümünde 20 maçta topladığı 24 puanla 15. sırada yer alırken, maç başına puan ortalaması hesaplandığında tarihinin en kötü sezon ortası performansını geride bırakmış oldu.

Emre Belözoğlu sonrası Çağdaş Atan dönemi

Sezona Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile giren RAMS Başakşehir, ilk 3 maçta 3 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu mücadelelerde skor üretemeyen İstanbul temsilcisi, Belözoğlu ile yollarını ayırdı ve teknik direktörlük görevine son olarak Kayserispor'u çalıştıran Çağdaş Atan'ı getirdi. Çağdaş Atan'ın ise çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.

19 gol, 8 farklı oyuncudan

Boz Baykuşlar'ın sezonun ilk yarısında attığı 19 gol, 8 farklı oyuncudan geldi. Turuncu-lacivertlilerin, ligdeki en skorer ismi 6 golle Krzysztof Piatek oldu, Piatek'i 3'er golle Dimitris Pelkas ve Joao Figueiredo takip etti. Mehdi Abeid ve Jerome Opoku 2'şer gol kaydederken, Lucas Lima, Emirhan İlkhan ve Leo Dubois'in ise 1'er golü bulunuyor.

Piatek'ten son 7 maçta 6 gol, 1 asist

Krzysztof Piatek, Süper Lig'de son 7 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Polonyalı golcü, ligin ilk 9 haftasında gol ve asist katkısı veremezken, son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 28 yaşındaki futbolcu, Pendikspor ve Çaykur Rizespor karşısında 1'er, Ankaragücü ve Sivasspor mücadelelerinde ise 2'şer kez fileleri havalandırdı. Piatek, ligdeki tek asistini ise Hatayspor karşısında yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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