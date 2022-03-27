Başakşehir, Tahkim Kurulu'nun kararını yorumladı - Son Dakika
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Başakşehir, Tahkim Kurulu'nun kararını yorumladı

27.03.2022 15:41
Başakşehir, Tahkim Kurulu'nun kararını yorumladı

Medipol Başakşehir Kulübü, Süper Lig hakemleri ve gözlemcilerinin görevden alınmalarına ilişkin yaptığı itirazın Tahkim Kurulu tarafından kabul edilmesiyle ilgiyi açıklamada bulundu.

Medipol Başakşehir Kulübü, Süper Lig hakemleri ve gözlemcilerinin görevden alınmalarına ilişkin yaptığı itirazın Tahkim Kurulu tarafından kabul edilmesiyle ilgiyi açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

" Merkez Hakem Kurulu'nun 8 Mart günü çok yanlış bir zamanlama ile hukuka ve vicdana aykırı almış olduğu 'etik dışı' kararın Tahkim Kurulu tarafından iptal edildiğini ve liste dışı kalan hakemlerin görevlerine devam edeceğini öğrenmiş bulunmaktayız. 26 Mart 2022 sadece bir tarih değil, Türk futbolu ve adaletinin yanı sıra kaybolan güven unsurunun yeniden doğuşu için umutlarımızın yeşerdiği bir gün olarak yerini alacaktır. Hem talimatlardan bihaber olan mevcut Merkez Hakem Kurulu'nun hem de ülke futbolumuzun yurt içinde ve yurt dışında saygınlığını yitirmesine neden olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm bu yaşanan sürecin ardından mevcut görev ve sorumluluklarına devam etmesi söz konusu olamaz.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak Tahkim Kurulu'nun 'tarihi' kararının ardından sürecin henüz bitmediğini ve gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız.


- İstanbul
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Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Başakşehir, Tahkim Kurulu'nun kararını yorumladı - Son Dakika


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