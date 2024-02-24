RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: \'Bugün burada oynamak ve kazanmak kolay değildi\'

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Gaziantep FK galibiyetinin ardından, "Bugün burada oynamak ve kazanmak kolay değildi" dedi.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, zorlu geçen maçtan galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Atan, "Bugün geçen maçta hedeflemiş olduğumuz rakiplerin aldığı sonuçlara göre beklemiş olduğumuz altıncılık sırasına yerleşmiş bulunuyoruz. Özellikle geçen hafta çok motive olduğumuz bir maçı iyi oynamadan kaybettiğimiz için bugün temkinli oynamayı tercih ettik. Bence bugün oyunu çok iyi tuttuk ve rakibi iyi durdurduk. Hemen hemen hiç gol pozisyonu vermedik. Yeterli fırsatları yakaladık ve golleri attık. Bugün ayrıca 18 yaşındaki Hamza stoperde bir şans buldu. Kalecimiz de uzun bir aradan sonra oynadı ve onun için çok iyi bir maçtı. Oyuncularıma vermiş oldukları reaksiyondan dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün Gaziantep taraftarı iyi bir atmosfer oluşturdu. Onlar için dönüm maçlarından biriydi. Bugün burada oynamak ve kazanmak kolay değildi. Zeminin de iyi olduğu söylenemez. Bu oyunumuzu etkiledi ve özellikle duran toplarda çok iyi durduk ve rakibimizi mağlup etmeyi başardık. Gaziantep FK'ya da bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. Bugün buraya 6-7 eksik oyuncuyla geldik. Mazeret üretmemeye çalışıyoruz ama bunların gözden kaçmaması gerekiyor. Genel anlamda bugün oyundan ve takımın özgüveninden memnunum. Kazanacak pozisyonları yakalayıp golü de attık. Ayrıca Deniz'in kramponunun dişiyle ofsayta düştüğünü de gördük. O olmasaydı maçı daha erken koparabilirdik. Sonuç itibariyle maçı kazanmayı bildik. Bundan sonra hedefimiz ilk 6 içinde yer alıp Avrupa kupalarını hedeflemek" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
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