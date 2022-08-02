Başakşehir, Breidablik maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Başakşehir, Breidablik maçı hazırlıklarını sürdürdü

02.08.2022 22:07
Başakşehir, Breidablik maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Breidablik ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Breidablik ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman topla ısınmayla başladı. Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.30'da İzlanda'ya hareket edecek ve 18.45'te İzlanda'da yapacağı idmanla Breidablik maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Emre Belözoğlu, Başakşehir, İzlanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Breidablik maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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