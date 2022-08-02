Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.30'da İzlanda 'ya hareket edecek ve 18.45'te İzlanda'da yapacağı idmanla Breidablik maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Başakşehir, Breidablik maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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