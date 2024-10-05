Başakşehir ve Kayserispor Berabere Kaldı

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Murat Temel
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir (Dk. 46 Onur Ergün), Berkay Özcan (Dk. 82 Djalo), Deniz Türüç (Dk. 88 Ömer Faruk Beyaz), Pelkas (Dk. 68 Figueiredo), Davidson (Dk. 46 Serdar Gürler), Piatek
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Karimi (Dk. 67 Ackah), Arif Kocaman, Carole (Dk. 84 Hasan Ali Kaldırım), Baran Ali Gezek (Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz), Bourabia, Boa Morte, Cardoso (Dk. 84 Nurettin Korkmaz), Mane (Dk. 67 Mehmet Eray Özbek), Nazon
Goller: Dk. 32 Mane (Bellona Kayserispor), Dk. 53 Piatek (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 12 Lima (RAMS Başakşehir), Dk. 90 Ackah (Bellona Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir ile Bellona Kayserispor arasında oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
53. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Serdar Gürler'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Piatek, ceza sahasına girer girmez ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
57. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında, Onur'un pasıyla topla buluşan Serdar Gürler, açısını düzeltip ceza sahası dışından ayak içiyle köşeye sert bir şut gönderdi, kaleci Bilal meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Bilal sağına uzanıp topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
Mücadele 1-1 sona erdi.
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