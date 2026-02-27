Başakşehir ve Konyaspor Golsüz Beraberlik Yaşadı - Son Dakika
Başakşehir ve Konyaspor Golsüz Beraberlik Yaşadı

27.02.2026 21:08
Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile TÜMOSAN Konyaspor'un maçı 0-0 sona erdi, sarı kartlar görüldü.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çiçek, Ogün Kamacı

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Ba, Opoku, Operi, Umut Güneş, Kemen, Yusuf Sarı, Shomorodov, Fayzullayev, Selke

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Berkan Kutlu, Bjorlo, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Kramer

Sarı kartlar: Dk. 11 Opoku, Dk. 39 Selke, Dk. 40 Kemen (RAMS Başakşehir), Dk. 45 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

23. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza yayı içinden plase vuruşunda kaleci Muhammed soluna uzanarak topu kornere çeldi.

34. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında Berkan'ın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Ömer Ali'nin önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun şutunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

Kaynak: AA

