Başakşehir ve Konyaspor Golsüz Beraberlik Yaşadı

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çiçek, Ogün Kamacı
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Ba, Opoku, Operi, Umut Güneş, Kemen, Yusuf Sarı, Shomorodov, Fayzullayev, Selke
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Berkan Kutlu, Bjorlo, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Kramer
Sarı kartlar: Dk. 11 Opoku, Dk. 39 Selke, Dk. 40 Kemen (RAMS Başakşehir), Dk. 45 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
23. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza yayı içinden plase vuruşunda kaleci Muhammed soluna uzanarak topu kornere çeldi.
34. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında Berkan'ın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Ömer Ali'nin önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun şutunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kontrol etti.
Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.
