Başakşehir, Viking ile Avrupa'da 65. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Başakşehir, Viking ile Avrupa'da 65. Maçına Çıkıyor

06.08.2025 11:13
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İstanbul Başakşehir, Norveç'te Viking ile oynayacağı maçla Avrupa'daki 65. karşılaşmasına çıkacak.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Norveç temsilcisi Viking'e konuk olacak İstanbul Başakşehir, Avrupa'da 65. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 64 müsabakada 25 galibiyet, 16 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 96 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 88 gole engel olamadı.

Avrupa kupalarında Başakşehir

Turuncu-lacivertli ekibin UEFA organizasyonlarında sergilediği performans şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Şampiyonlar Ligi122281528
UEFA Avrupa Ligi2476112435
UEFA Konferans Ligi2816845725
TOPLAM642516239688

Avrupa'da iki kez son 16 turuna yükseldi

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021'de boy gösterdi. 2017-2018 ve 2019-2020'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-2021'de ise Süper Lig şampiyon ünvanıyla doğrudan grup aşamasında yer aldı.

İstanbul Başakşehir, 2022-2023, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında grup aşamasında yer aldı.

Avrupa kupalarında 9. kez sahne alan Başakşehir, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında 15. maç

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 15. müsabakasına çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, Atan ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 14 maçın 8'ini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda 29 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 13 gol gördü.

İstanbul Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki "İlk"leri ve "En"leri şöyle:

İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)

İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)

İlk galibiyet: Başakşehir- Club Brugge: 2-0 (Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)

En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)

En farklı mağlubiyetler: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)

En çok maça çıkan: Edin Visca (33)

En çok gol atan: Edin Visca (14)

Kaynak: AA

Başakşehir, Konferans, İstanbul, Futbol, Norveç, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Viking ile Avrupa'da 65. Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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