Başakşehir, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek - Son Dakika
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Başakşehir, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

25.02.2022 09:01
Başakşehir, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Son dört maçını kazanan turuncu-lacivertli ekip, haftaya 46 puanla 3. sırada girdi. Son maçında Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Fatih Karagümrük ise 36 puanla 11. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir, takımındaki yerini alamayacak.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Deniz Türüç ise ceza sınırında bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başakşehir, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek - Son Dakika
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