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Başantrenör Akkaya: Avrupa kupası kentimize gelecektir - Son Dakika

Başantrenör Akkaya: Avrupa kupası kentimize gelecektir

05.01.2022 12:43
Başantrenör Akkaya: Avrupa kupası kentimize gelecektir

ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Lointek Gernika'yı yenerek Fransız Villeneuve d'Ascq Flammes'in rakibi olurken, Başantrenör Aziz Akkaya, maçın ardından taraftara ve kulüp yönetimine teşekkür etti.

ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Lointek Gernika'yı yenerek Fransız Villeneuve d'Ascq Flammes'in rakibi olurken, Başantrenör Aziz Akkaya, maçın ardından taraftara ve kulüp yönetimine teşekkür etti.

Akkaya,  "Çukurova Basketbol Kulübü, şu an Avrupa'da herkesle oynayabilecek bir organizasyona sahip. Bizim yapacağımız tek şey takım olarak sahaya iyi basketbol yansıtmak. Organizasyon kadar iyi oynayabilirsek, Avrupa kupası kentimize gelecektir" dedi.

Akkaya, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 32 turu rövanşında 69-40 kazandıkları Lointek Gernika maçını değerlendirdi. Üst tura çıkmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Akkaya, "İlk maçtaki skor kötü, gerçek olmayan, suni bir skordu. Dün bunu sahada gördük. Müdafaa yapınca neler olacağını gördük. Takımımız gerçekten iyi mücadele etti. Son periyotta yorulduk belki ama oyuncularımız skoru korumaya yönelik oynadı. Müdafaayı çok iyi başardılar" diye konuştu.Rakip üzerinde büyük baskı kurulmasını sağlayan Mersin taraftarına ve kulüp yönetimine de teşekkür eden Akkaya, "Mersin seyircisine, organizasyonu yapan başkanımıza teşekkür etmek lazım. Çukurova Basketbol Kulübü, şu an Avrupa'da herkesle oynayabilecek bir organizasyona sahip. Bizim yapacağımız tek şey takım olarak sahaya iyi basketbol yansıtmak. Organizasyon kadar iyi oynayabilirsek, Avrupa kupası kentimize gelecektir" ifadesini kullandı.Tecrübeli koç, maç sonu soyunma odasında oyuncuları tarafından ıslatılmasına ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Takımın bunu benimle paylaşması güzel. Bir takım olduğumuzun göstergesi. Böyle bir şey beklemiyordum. Oyuncularımın bunu yapması güzel, beni de mutlu etti. Daha iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz."


Başantrenör Akkaya: Avrupa kupası kentimize gelecektir
Başantrenör Akkaya: Avrupa kupası kentimize gelecektir
Başantrenör Akkaya: Avrupa kupası kentimize gelecektir
Başantrenör Akkaya: Avrupa kupası kentimize gelecektir
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Çukurova Basketbol, Mersin Yenişehir, Aziz Akkaya, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Başantrenör Akkaya: Avrupa kupası kentimize gelecektir - Son Dakika Spor


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