\'\'Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez\'\' dedikleri bu olsa gerek

Borussia Dortmund’un Yunanistan temsilcisi PAOK’tan kadrosuna kattığı genç yetenek Giannis Konstantelias, futbol kariyerinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor.

İLK MAÇINDA SAKATLANDI, UZUN SÜRE YOK

Alman ekibine imza atmasıyla birlikte gündemden düşmeyen 23 yaşındaki futbolcu, ilk Bundesliga mücadelesinde yaşadığı talihsiz sakatlıkla sarsıldı. Yapılan tetkiklerin ardından sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncunun birkaç ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

PAOK'TAN AYRILIŞ SÜRECİ ÇOK ÇALKANTILI

Transfer süreci adeta bir gerilim filmine dönüşen Konstantelias için işler PAOK’tan ayrılmak istemesiyle karışmıştı. Yunan taraftarların transferi engellemek amacıyla stadyum çevresini kuşatması da genç yıldızın kararını değiştirmedi. Hatta Almanya yolculuğu sırasında bir PAOK taraftarı tarafından havaalanında durdurulan futbolcu, taraftar grubuyla görüntülü görüşme yapmaya zorlanarak zor anlar yaşamıştı.

BASKILARA RAĞMEN İMZA ATTI AMA ŞANSSIZLIĞI PEŞİNİ BIRAKMADI

Tüm bu baskılara rağmen Dortmund’a imza atan ve hayallerine adım atan Konstantelias, çıktığı ilk resmi Bundesliga maçında yaşadığı ağır sakatlıkla büyük bir yıkım uğradı. Çapraz bağları kopan genç oyuncu, uzun bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sahalara dönmeyi bekleyecek.