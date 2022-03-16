Başkan Akın'dan Turgutluspor'a bilet desteği - Son Dakika
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Başkan Akın'dan Turgutluspor'a bilet desteği

16.03.2022 11:18
Başkan Akın'dan Turgutluspor'a bilet desteği

TFF 2. Lig takımlarından Turgutluspor'un pazar günü kendi evinde oynayacağı Niğde Anadolu FK maçının bütün biletleri Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından satın alındı.

TFF 2. Lig takımlarından Turgutluspor'un pazar günü kendi evinde oynayacağı Niğde Anadolu FK maçının bütün biletleri Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından satın alındı. Karşılaşmanın biletleri maç günü taraftarlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Turgutluspor ligin 30. hafta maçında pazar günü kendi evinde konuk edeceği ve büyük önem taşıyan Niğde Anadolu FK maçının biletleri; Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından toplu şekilde satın alındı. Biletlerin, pazar günü 7 Eylül Stadı'nda bulunan gişelerden taraftarlara ücretsiz olarak dağıtılacağı öğrenildi. - MANİSA

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Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Niğde, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Akın'dan Turgutluspor'a bilet desteği - Son Dakika


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