Başkan Aydın, "Bu güne kadar olmamış tüm baskıları üzerimizde hissettik" - Son Dakika
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Başkan Aydın, "Bu güne kadar olmamış tüm baskıları üzerimizde hissettik"

17.10.2022 13:37
Başkan Aydın, "Bu güne kadar olmamış tüm baskıları üzerimizde hissettik"

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, Palandöken mağlubiyeti sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, Palandöken mağlubiyeti sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Aydın, Kars 36 Spor'un bir kaç kişinin egosu yüzünden bu duruma geldiğini belirtti.

Başkan Erkan Aydın, bu güne kadar olmamış tüm baskıları üzerinde hissettiklerini ve bu baskıları kuranların verdiği zararı bildiklerini söyledi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3'üncü grupta yer alan Kars 36 Spor Palandöken Belediye Spor'a kendi saha ve seyirci önünde mağlup olurken, Başkan Erkan Aydın, alınan başarısız sonuçlarla birlikte eleştirilerde bulundu.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, "Temiz bir yola çıkmıştık. Amacımız Kars 36 Sporu ayakta tutmak, özelikle son bir kaç yıldır içerisinde bulunduğu durum hepimizi çok üzmüştü ve Kars 36 Sporu hayatta tutmak için elimizden ne geliyorsa yapacağımıza söz vermiştik" dedi.

"Herkes sorumluluktan kaçıyor"

Herkesin sorumluktan kaçtığına dikkat çeken Aydın, "Herkesin sorumluluktan kaçtığı, insanların gelişen olaylar ve durumlar karşısında sadece görmeden bilmeden yorum yaptığı, pandeminin ekonominin zorluğunun en yüksek olduğu bir dönemde göreve talip olduk. Göreve talip olurken bir kazanç elde etmek için değil, kulübümüzün hayatta kalması için gerekli tüm adımları attık. Hemen çalışmaya başladık. Kurumlarla iletişime geçtik yetkililerle masaya oturduk. Bu bir marifet değil asli görevim. Hatalarımız oldu ama asla art niyetli olmadık. Kars 36 Spor bir kaç kişinin egosu yüzünden bu duruma geldi. Bizlere güvenip bugüne kadar desteğini esirgemeyenlere maddi manevi destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"Bütün baskıları üzerimizde hissettik"

Gelinen bu süreçte bu güne kadar olmamış tüm baskıları üzerinde hissettiklerinin altını çizen Aydın, "Bu baskıları kuranların verdiği zararı hepimiz biliyoruz. Kars 36 Spor çok büyük bir camiadır. Bize gelene kadar nice başarılar elde etmiştir. ve bizden sonra da edecektir, 100 binlerce insanın takip ettiği, 10 binlerce insanın peşinden koştuğu ve binlerce insanın hayatı olan Kars 36 Spor birkaç kişinin egosu yüzünden bu duruma geldi. Tribünden başkanlığa gelene kadar bu yolda şunu gördüm. Kars 36 Spor bu şehirde bir avuç insan dışında hiç kimsenin umurunda değil ve hatta birçoğu tamamen kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ediyorlar. Aksine kesinlikle inanıyorum. Bizim görevimiz ben buradayım diye destek vermeyen başarısız olalım diye dualar eden istifa etmem için elinden gelenleri yapanları Kars 36 Spor a sahip çıkmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - KARS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başkan Aydın, 'Bu güne kadar olmamış tüm baskıları üzerimizde hissettik' - Son Dakika

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