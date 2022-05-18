Başkan Beyoğlu şampiyonları kabul etti - Son Dakika
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Başkan Beyoğlu şampiyonları kabul etti

18.05.2022 17:11
Başkan Beyoğlu şampiyonları kabul etti

Sakarya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girerek milli takıma seçilen Bağlar Belediyespor'lu kadın karateciler, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na ziyarette bulunarak başarılarını paylaştı.

Sakarya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girerek milli takıma seçilen Bağlar Belediye spor'lu kadın karateciler, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na ziyarette bulunarak başarılarını paylaştı.

Turnuvada şampiyon olan Sena Kızılaslan ve üçüncülük elde eden Amine Akçakmak, antrenör Mehmet Yazar ile kulüp yöneticileri Güzel Kızoğlu ve Uğur Erekli kabulde hazır bulundu. Antrenör Mehmet Yazar, elde edilen başarı nedeniyle Sena Kızılaslan'ın Haziran ayında Çekya'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda milli takım formasını giyeceğini, Sena Kızılaslan ve Amine Akçakmak'ın yine Haziran ayında Sırbistan'ın ev sahipliğinde yapılacak Balkan Şampiyonası'nda milli takım kadrosunda yer alarak Türkiye'yi temsil edeceği bilgisini aktardı.

Başkan Beyoğlu'ndan her zaman destek gördüklerini ifade eden Yazar ve milli sporcular, uluslararası organizasyonlarda da başarılı olma sözü verdi. Gençlerin her branşta sağlıklı koşullarda spor yapmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Beyoğlu, elde ettikleri başarı için bir kez daha sporcuları ve antrenörlerin tebrik etti. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başkan Beyoğlu şampiyonları kabul etti - Son Dakika


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