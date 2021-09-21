Başkan Büyükkılıç: "Alınacak daha çok puan var"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un ligde başarılı olacağına inandığını söyledi.

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan müsabakayı Hatay'da ailesi ile birlikte izleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, alınan yenilginin üzüntü verici olduğunu ancak sarı kırmızılı takıma güvendiklerini ifade etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Hatayspor maçı sonrasında, "Kayserispor rakibi karşısında ilk yarıda iyi oynadı. Gol de buldu. Ancak ikinci yarıda skor istediğimiz gibi olmadı. Canları sağ olsun. Ne derler. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kayserisporumuza güveniyoruz. Teknik heyete inanıyoruz. Alınacak daha çok puanlar var" dedi. - KAYSERİ