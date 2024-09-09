Başkan devrede! Sadio Mane Beşiktaş'a hayırlı olsun - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başkan devrede! Sadio Mane Beşiktaş'a hayırlı olsun

Geniş Video İzle

Yaz transfer döneminde flaş transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde oynayan dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane ile transfer görüşmelerine başladı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, Al Nassr Başkanı Musalli El-Muammer ile görüşme gerçekleştirdiği ve Mane için kolaylık talep ettiği öğrenildi. Mane'nin Beşiktaş'a sıcak baktığı ve Müslüman bir ülkede kariyerine devam etmek istediği belirtildi.

09.09.2024 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya yıldızlarını kadrosuna katarak bu sezona iddialı bir başlangıç yapan Beşiktaş, Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde oynayan dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane'yi de bitirmek üzere.

BAŞKANLAR GÖRÜŞTÜ BİLE

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat geçen hafta Suudi Arabistan'a giderek, aynı zamanda yakın dostu olan Al Nassr Başkanı Musalli El-Muammer ile görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, Beşiktaş ve Al Nassr arasında, futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Arat bu görüşmede yakın dostu El-Muammer'den Mane transferinde kolaylık istedi.

Başkan devrede! Sadio Mane Beşiktaş'a hayırlı olsun

MANE DE İSTİYOR

Mane'nin de gözden çıkarıldığı Al Nassr'da daha fazla oynamak istemediği, kariyerine Müslüman bir ülkede devam etme arzusunda olduğu için Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen haberler arasında.

34 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Mane, Al Nassr'da 52 maçta 19 gol ve 15 asist başarısı gösterdi.

Başkan devrede! Sadio Mane Beşiktaş'a hayırlı olsun
Başkan devrede! Sadio Mane Beşiktaş\'a hayırlı olsun

Suudi Arabistan, Hasan Arat, sadio mane, Al Nassr, Beşiktaş, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan devrede! Sadio Mane Beşiktaş'a hayırlı olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Türk Ak: Boş transfer 8 92 Yanıtla
  • serkan keskin: lig sampiyonlar ligi gibi ama samoiyonlar liginde oynayacak takim yok.. welcome to turkiye 77 0 Yanıtla
  • ferhat eser: DÜNYA YILDIZ GÖRSÜN SAİDO MANE 35 MİLYON BEŞİKTAŞLIYA HAYIRLI UĞURLU OLSUN 45 16 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: müslüman ülkede devam etnek istemiş arabistan hangi din :) 12 25 Yanıtla
  • Hasan Arguner: Kesinlikle BJK li olarak adam sahtekar 2.abuş olur.... 2 26 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Bizim ülke müslüman ülkesi mi ki? Ne anayasada din ibaresi var ne sokakta müslüman esamesi 13 0 Yanıtla
  • Mustafa Akdeniz: Mane40 milyon euro maaş alıyor Beşiktaşta 5 gösterir artık malum takım gibi 3 5 Yanıtla

16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:24:15. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan devrede! Sadio Mane Beşiktaş'a hayırlı olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement