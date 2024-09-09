Dünya yıldızlarını kadrosuna katarak bu sezona iddialı bir başlangıç yapan Beşiktaş, Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde oynayan dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane'yi de bitirmek üzere.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat geçen hafta Suudi Arabistan'a giderek, aynı zamanda yakın dostu olan Al Nassr Başkanı Musalli El-Muammer ile görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, Beşiktaş ve Al Nassr arasında, futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Arat bu görüşmede yakın dostu El-Muammer'den Mane transferinde kolaylık istedi.
Mane'nin de gözden çıkarıldığı Al Nassr'da daha fazla oynamak istemediği, kariyerine Müslüman bir ülkede devam etme arzusunda olduğu için Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Mane, Al Nassr'da 52 maçta 19 gol ve 15 asist başarısı gösterdi.
Son Dakika › Spor › Başkan devrede! Sadio Mane Beşiktaş'a hayırlı olsun - Son Dakika
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