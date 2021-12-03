Başkan Elmas, TFF'ye karşı ayaklanıyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına ilişkin 4 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te olağanüstü basın toplantısı düzenleyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Burak Elmas, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik, Kulübümüz Yönetim Kurulu ve değerlendirme kararlarını, 4 Aralık Cumartesi saat 14:00'te olağanüstü bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacaktır" ifadelerine yer verildi.
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