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Başkan Güngör: "Uluslararası etkinliklerin sayısı artacak" - Son Dakika

Başkan Güngör: "Uluslararası etkinliklerin sayısı artacak"

20.02.2022 10:45
Başkan Güngör: "Uluslararası etkinliklerin sayısı artacak"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Uluslararası etkinliklerin sayısını artırarak şehrimizin kültürel değerlerini, mutfağını, turizm alanlarını daha tanınır hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Uluslararası etkinliklerin sayısını artırarak şehrimizin kültürel değerlerini, mutfağını, turizm alanlarını daha tanınır hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Güngör, Yedikuyular Kayak Merkezi'nde düzenlenen 2022 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. eleme karşılaşmalarını izledi. Sporcular kıyasıya mücadele ederken vatandaşlar da karın tadını çıkardı. Kar Voleybolu Avrupa Turu'na ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Güngör, "Yedikuyular Kayak Merkezimiz bugün çok sayıda misafirimizi ağırlıyor. Hem hemşerilerimiz hem de komşu şehirlerden gelen misafirlerimiz doyasıya karın tadını çıkarıyor. Ayrıca burada misafirlerimize şehrimize özgü bir lezzet olan irişkit ekmek ve paça çorbası ikram ediyoruz. Herkesi yılda en az bir kez Yedikuyular Kayak Merkezimize, irişkit ekmek yemeye ve paça çorbası içmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Uluslararası etkinliklerin önemine değinen Başkan Güngör, "Bölgemizin önde gelen kış turizm merkezlerinden olan Yedikuyular Kayak Merkezimiz birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bugün burada Kar Voleybolu Avrupa Turu müsabakalarını izledik. 150'nin üzerinde sporcumuzu şehrimizde misafir ediyoruz. Kahramanmaraş'ımızda düzenlenen uluslararası etkinliklerin sayısını artırarak şehrimizin kültürel değerlerini, mutfağını, turizm alanlarını daha tanınır hale getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yedikuyular Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini vurgulayan Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı Kaptanı Bahanur Gökalp ise, "Güçlü ve özgüvenli bir takımız. Gerçekten inanılmaz bir tesiste mücadele ediyoruz. İzleyicilerimiz de bizleri burada yalnız bırakmadı, müsabakalarımızda hep bizleri desteklediler" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Yedikuyular Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nda mücadele eden Rusya Kadın Milli Takımı oyuncuları, "Kahramanmaraş'ta olduğumuz ve bu kadar güzel bir alanda maç yaptığımız için çok mutluyuz. Herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör: Uluslararası etkinliklerin sayısı artacak
Başkan Güngör: Uluslararası etkinliklerin sayısı artacak
Başkan Güngör: Uluslararası etkinliklerin sayısı artacak
Başkan Güngör: Uluslararası etkinliklerin sayısı artacak

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Kayak Merkezi, Kahramanmaraş, Turizm, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Güngör: 'Uluslararası etkinliklerin sayısı artacak' - Son Dakika Spor


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