Başkan Işık, atış etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Başkan Işık, atış etkinliğine katıldı

08.08.2022 19:07
Başkan Işık, atış etkinliğine katıldı

Kütahya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulüp Derneği tarafından organize edilen bölgenin en büyük atış etkinliğine Belediye Başkanı Alim Işık da katılarak atış yaptı.

Kütahya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulüp Derneği tarafından organize edilen bölgenin en büyük atış etkinliğine Belediye Başkanı Alim Işık da katılarak atış yaptı.

Türkiye'nin en büyük ikinci, bölgenin en büyük atış etkinliği olarak Büyük Zaferin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Kütahya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulüp Derneği tarafından düzenlenen atış etkinliğine Türkiye'nin farklı illerinden 500'e yakın sporcu katıldı.

Dernek Başkanı Kadir Güngör, Türkiye'nin en büyük ikinci ve bölgenin en büyük atış etkinliğini yaptıklarını ifade ederek, Kütahya Belediyesi'nin ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın kendilerine gereken desteği fazlası ile verdiklerini söyledi. Dernek Başkanı Güngör, "Türkiye'de bizim gibi dernekler belediyelerden destek alıyor. Ancak biz Kütahya olarak diğer illere göre daha fazla destek alıyoruz. Başkanımıza ve ekibine bu noktada teşekkür ediyorum. Diğer illerde olmayan engelli ve kadın kategorileri dahil olmak üzere 8 kategoride etkinliğimizi düzenledik. Etkinliğimiz trap, tek kurşun, hedef atışları gibi farklı dallarda devam etti. Bugün burada 500'e yakın sporcumuzu ağırlıyoruz. Şehrimizin tanıtımına bir nebze de olsa katkımız oluyor. Etkinliğimize katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik derece alan sporculara hediyelerinin verilmesi ile son buldu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Alim Işık, Türkiye, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Işık, atış etkinliğine katıldı - Son Dakika

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