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Başkan Ramazan, Kilis Belediyesporlu futbolcu ve yönetimle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Ramazan, Kilis Belediyesporlu futbolcu ve yönetimle bir araya geldi

16.02.2022 08:54
Başkan Ramazan, Kilis Belediyesporlu futbolcu ve yönetimle bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyesporlu yönetici ve futbolcular ile bir araya geldi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyesporlu yönetici ve futbolcular ile bir araya geldi.

Başkan Ramazan, Kilis Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Günay, Kulüp Yöneticileri ve sporcularını Gaziantep Ankasspor maç öncesi bir araya gelerek başarılar diledi. Bu hafta şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Kilis Belediyespor ile Gaziantep Ankasspor arasında oynanacak karşılaşma şampiyonluğa oynayan iki takımın da kaderini belirleyecek.

Başkan Ramazan, " Kilis Belediyespor'un gelişiminde, her zaman sporcularımızın ve kulübümüzün yanındayız. Tüm sporcularımıza çıkacakları Ankasspor maçında başarılar dilerim" dedi. - KİLİS

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Ahmet Günay, Amatör Lig, Gaziantep, Kilis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Ramazan, Kilis Belediyesporlu futbolcu ve yönetimle bir araya geldi - Son Dakika Spor


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