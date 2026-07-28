Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’den Filenin Sultanları’na kutlama mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Başkan Sami Er mesajında, "FIVB Milletler Ligi finalinde güçlü rakibi Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum. Milletimizin göğsünü kabartan bu büyük başarı, Türk spor tarihine altın harflerle yazılmıştır.

Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran sporcularımız, azimleri, mücadeleleri ve takım ruhlarıyla bir kez daha tüm Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşatmıştır. Bu tarihi başarıda emeği geçen sporcularımızı, teknik heyeti ve katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.

Voleybol Milli Takımımızın son yıllarda elde ettiği tarihi başarılarda büyük emeği bulunan Malatyalı hemşehrimiz Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, göreve geldiği ilk andan itibaren voleybolun ülkemizde gelişmesine büyük katkıları olmuştur. Türk voleybolunun dünya çapında elde ettiği bu gurur tablosunda hemşehrimiz Mehmet Akif Üstündağ'ın vizyonu ve katkıları son derece kıymetlidir.

Final karşılaşmasında sergilediği üstün performansla 33 sayı üreterek takımımızın galibiyetinde önemli rol oynayan ve en değerli oyuncu seçilen fahri hemşehrimiz Melissa Vargas'ı da gönülden tebrik ediyor, ülkemize yaşattığı gurur için teşekkür ediyorum.

Filenin Sultanları'nın bu tarihi başarısının, geleceğin sporcularına ilham olmasını temenni ediyor; milli takımımızın yeni zaferlerle bizleri gururlandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.