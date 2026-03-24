Erzurum, 2028 Kış Oyunları\'na Ev Sahipliği Yapacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'nın Erzurum'da düzenlenecek olmasının değerli olduğunu belirterek, "Aziz şehrimizin kararlılığının, altyapısının ve uluslararası alandaki güçlü duruşunun açık bir tescilidir" dedi.

"Serhat şehrimiz Erzurum, bir vizyonun, bir inancın ve bir istikrarın neticesi olan büyük bir kazanımla tarihine yeni bir not daha düşmüştür" diyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, daha sonra sözlerine şöyle devam etti, " 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'nın Erzurum'umuzda düzenlenecek olması; aziz şehrimizin kararlılığının, altyapısının ve uluslararası alandaki güçlü duruşunun açık bir tescilidir. Kadim kentimiz artık sadece kışın değil, sporun, gençliğin ve geleceğin de merkezidir. Dünya Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin ortaya koyduğu güçlü irade ve vizyon sayesinde ülkemiz her alanda olduğu gibi sporda da yeni başarı hikayeleri yazmaya devam etmektedir. Erzurum da bu büyük yürüyüşün öncü şehirlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Bu büyük organizasyon; şehrimizin tanıtımına, ekonomisine ve gençliğine yeni ufuklar açacaktır. İnanıyorum ki Erzurum, misafirperverliğiyle ve organizasyon kabiliyetiyle 2028'e damgasını vuracaktır. Bu vesileyle Olimpiyat şehrimize daima destek veren Dünya Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak Bey ve organizasyonun şehrimize verilmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Erzurum'umuza hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. - ERZURUM