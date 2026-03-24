Erzurum, 2028 Kış Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak
Erzurum, 2028 Kış Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak

24.03.2026 09:25  Güncelleme: 09:26
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'nın Erzurum'da düzenlenecek olmasının değerli olduğunu belirterek, "Aziz şehrimizin kararlılığının, altyapısının ve uluslararası alandaki güçlü duruşunun açık bir tescilidir" dedi.

"Serhat şehrimiz Erzurum, bir vizyonun, bir inancın ve bir istikrarın neticesi olan büyük bir kazanımla tarihine yeni bir not daha düşmüştür" diyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, daha sonra sözlerine şöyle devam etti, " 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'nın Erzurum'umuzda düzenlenecek olması; aziz şehrimizin kararlılığının, altyapısının ve uluslararası alandaki güçlü duruşunun açık bir tescilidir. Kadim kentimiz artık sadece kışın değil, sporun, gençliğin ve geleceğin de merkezidir. Dünya Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin ortaya koyduğu güçlü irade ve vizyon sayesinde ülkemiz her alanda olduğu gibi sporda da yeni başarı hikayeleri yazmaya devam etmektedir. Erzurum da bu büyük yürüyüşün öncü şehirlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Bu büyük organizasyon; şehrimizin tanıtımına, ekonomisine ve gençliğine yeni ufuklar açacaktır. İnanıyorum ki Erzurum, misafirperverliğiyle ve organizasyon kabiliyetiyle 2028'e damgasını vuracaktır. Bu vesileyle Olimpiyat şehrimize daima destek veren Dünya Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak Bey ve organizasyonun şehrimize verilmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Erzurum'umuza hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Mehmet Sekmen, Erzurum, Spor, Son Dakika

Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
Resmen tanıtıldı İşte yeni milli formalarımız Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
Afet dünyanın en uzun adamı da vurdu Afet dünyanın en uzun adamı da vurdu
Zeynep Atılgan’ın derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu Zeynep Atılgan'ın derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu

09:38
İşte parmağı kopan Noa Lang’ın son hali
İşte parmağı kopan Noa Lang'ın son hali
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
08:47
Geceye damga vuran kare Canlı yayında gülme krizine girdiler
Geceye damga vuran kare! Canlı yayında gülme krizine girdiler
08:25
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
08:04
Akaryakıta çifte zam Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
07:05
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
