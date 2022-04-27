Başkan Şimşek ve kaptan Sezgin Coşkun lise öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Eskişehir spor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şimşek, İkinci Başkan Erkan Koca ve yakın zamanda futbolu bırakan takım kaptanı Sezgin Coşkun, Kariyer Günleri çerçevesinde lise öğrencileriyle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Özel Eskişehir Birey Koleji ziyaretinde lise öğrencileriyle bir araya gelen kulüp başkanları ve kaptan, hem kendilerinden bahsetti, hem de öğrencileri sorularını yanıtladı. Okulun konferans salonunda gerçekleşen buluşmada duygu yüklü anlar yaşandı. Sezgin Coşkun, salona girdiği esnada öğrenciler tarafından Eskişehirspor Marşı ve tezahüratlarla karşılandı. Öğrencilerin neşesini gören kaptanın gözleri yaşardı. Etkinlikte Başkan Mehmet Şimşek'in esprili tutumu ise öğrencilere keyifli vakit geçirtti.

"Bizim de zaten ne soyulacak paramız kaldı ne de soyacak bir şeyimiz"

Etkinlikte bir öğrencinin spor yasasıyla ilgili soru yöneltmesi üzerine cevap veren Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şimşek, "Spor yasası kulübe daha dün geldi. Dün biraz bakalım dedik, okuduk. Kulübümüzün menfaatlerine uygun olan ve olmayan şeyler var. Tabi burada riskli maddeler de var, ama daha çok taze. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Spor avukatlarının bile daha inceleme şansı olmadı. Neyi engeller? Artık kulüpleri soyan yönetici ve başkanları engeller. Bizim de zaten ne soyulacak paramız kaldı, ne de soyacak bir şeyimiz. Bizi pek ilgilendirmiyor gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

"En önemlisi iş arkadaşlarınıza saygı ve çok çalışmak"

Öğrencilerin yoğun ilgiyle karşıladığı kaptan Sezgin Coşkun meslek hayatından bahsetti. Öğrencilere tavsiyede bulunan Coşkun, "2-3 gün önce çok duygusal anlar yaşamıştım. Burada da aynı duyguları yaşıyorum. Gencecik arkadaşları görüyorum ve Eskişehirspor'u yaşatacak olan budur diye düşünüyorum. Ben futbolda amatör lig, süper lig kısacası her aşamayı gördüm. Burada en önemli nokta, iş arkadaşlarınıza saygı ve çok çalışmak. Hangi işi yaparsanız yapın bunları yaparsanız eminim ki başarılı olabileceksinizdir. Talep etmek, saygı göstermek ve çalışmak bu işin temelinden geçiyor. Ben de profesyonel hayatım boyunca bunlara dikkat ettim. Bir şekilde de karşılığını aldım diyebilirim" dedi. - ESKİŞEHİR