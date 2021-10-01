Üye Girişi
Başkan Söğüt, "Taşköprü'den başpehlivan bekliyorum" - Son Dakika

Başkan Söğüt, "Taşköprü'den başpehlivan bekliyorum"

01.10.2021 12:42
Başkan Söğüt,

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu gerçekleştirilen ve adeta şölen havasında geçen Taşköprü Yağlı Güreşleri sonrası hem güreş komitesi hem de derece elde eden Körfezli güreşçilerle bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu gerçekleştirilen ve adeta şölen havasında geçen Taşköprü Yağlı Güreşleri sonrası hem güreş komitesi hem de derece elde eden Körfezli güreşçilerle bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu gerçekleştirilen ve adeta şölen havasında geçen Taşköprü Yağlı Güreşleri sonrası hem güreş komitesi hem de derece elde eden Körfezli güreşçilerle bir araya geldi. Toplantıya ayrıca Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz, Belediye Koordinatörü Selahattin Kabadayıoğlu, komite üyeleri ve güreşçiler katıldı.

Sohbet havasında gerçekleşen buluşmada Başkan Şener Söğüt'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Güreş Koordinatörü Veysel Şirin, "Yöneticilerimizin desteği, bize olan güveni sahadaki başarıya da yansıyor. Güreşçilerimiz er meydanında elinden geleni yaptı. Başaltında birincilik elde ettik. Tüm güreşçilerimiz de oldukça iyi bir şekilde mücadelelerini gerçekleştirdi" dedi.

Başkan Şener Söğüt de hafta sonu güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Herkesin takdir ettiği bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Bu gurur gerçekten hepimizin. Ben özellikle organizasyonda emeği geçen güreş komisyonumuza, pehlivanlarımıza, hocalarımıza, başkan yardımcılarımıza, muhtarlarımıza, STK temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Bizler de taş köprü olarak bölge halkımız seviyor, içimizde çok iyi pehlivanlar çıkacağına inanıyorum. Bunun için çalışmak ve gayret etmek gerekir" dedi. - KOCAELİ

Başkan Söğüt, Taşköprü'den başpehlivan bekliyorum
Başkan Söğüt, Taşköprü'den başpehlivan bekliyorum
Başkan Söğüt, Taşköprü'den başpehlivan bekliyorum

Şener Söğüt, Körfez, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Söğüt, 'Taşköprü'den başpehlivan bekliyorum' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Haaland ve Sörloth, sakatlıkları nedeniyle Türkiye - Norveç maçında oynayamayacak 13:40 Haaland ve Sörloth, sakatlıkları nedeniyle Türkiye - Norveç maçında oynayamayacak Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi 13:31 Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler 13:13 Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler
İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı 13:01 İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı 12:36 Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı 12:26 İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler 12:09 Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap 11:03 Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap

Son Dakika Haberleri
13:41 Venezuela, para biriminden altı sıfırı attı! Artık en yüksek para birimi 100 bolivar olacak
13:30 Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi
13:17 Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış
13:13 Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler
13:10 Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı
13:03 İstanbul'un havalimanları yeni yılın ilk çeyreğinde metrolarına kavuşacak
13:00 İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı
12:43 Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım
12:17 Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı
12:16 Eski Galatasaraylı Gomis, gol sonrası tekerlekli sandalyede oturanlara sarıldı
Venezuela, para biriminden altı sıfırı attı! Artık en yüksek para birimi 100 bolivar olacak Venezuela, para biriminden altı sıfırı attı! Artık en yüksek para birimi 100 bolivar olacak         
13:42
Koronavirüs bitti sıra çağın vebasında! BioNTech kolon kanseri aşısının Faz 2 denemelerine başladı Koronavirüs bitti sıra çağın vebasında! BioNTech kolon kanseri aşısının Faz 2 denemelerine başladı         
13:39
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı         
13:11
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım         
12:43
''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı         
12:31
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti         
11:11
Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi         
10:48
Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var         
10:48
Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi         
10:04
Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim         
09:54
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 13:50:50. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Söğüt, "Taşköprü'den başpehlivan bekliyorum" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement