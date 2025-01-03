Başkan Tahmazoğlu\'ndan Ampute Takımına Moral Ziyareti

Spor

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Tahmaozğlu, Şahinbey Ampute takımına bu hafta oynayacağı Alves Kablo Spor Kulübü Amputemaçı öncesi moral ziyaretinde bulundu.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın Alves Kablo Spor Kulübü Ampute Takımı ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde takımı ziyaret etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, takımın son antrenmanını izleyerek sporcularla bir araya geldi ve moral verdi. Ziyaret sırasında sporculara başarılar dileyen Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak spora ve sporculara her zaman destek verdiklerini belirtti.

"Şampiyonluk yolunda tam destek"

Takım kaptanı ve teknik ekip ile de görüşen Başkan Tahmazoğlu, "Sizler bizim gururumuzsunuz. Her maçta göstermiş olduğunuz azim ve mücadele ile örnek bir takım oldunuz. Alves Kablo Spor Kulübü ile oynayacağınız maçta da başarılar diliyorum. Her zaman yanınızdayız" dedi.

Başkan Tahmazoğlu ayrıca taraftarları da maça davet ederek bu önemli karşılaşma öncesinde takımın yanında olmalarını istedi. Şahinbey Belediyesi Ampute Takımı, Alves Kablo Spor Kulübü ile oynayacakları bu önemli maç için hazırlıklarını sürdürürken, moral ziyareti sporcular arasında büyük bir motivasyon kaynağı oldu. - GAZİANTEP