Başkan Yapar, Çocuklarla Basketbol Oynayarak Verdiği Sözleri Tuttu

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Akcurun Mahallesi'nde yaptığı ziyaret sırasında söz verdiği basketbol sahası talebini yerine getirerek çocuklarla basketbol oynadı.

Başkan Yapar, depremin yaralarının sarıldığı kentte vatandaşlarla temasa geçerek istek ve taleplerini yerine getirmeye özen gösteriyor. Akcurun Mahallesi'nde 2 Mayıs'ta gerçekleştirilen ziyaret esnasında Yavuz isimli bir çocuğun Başkan Yapar'dan basketbol sahası talebi üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerin hızlı ve özverili çalışmalarıyla tamamlanan basketbol sahasında çocuklarla bir araya gelen Başkan Yapar, basketbol oynadı.

Basketbol mahallesinin bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Yapar, basketbol maçı öncesinde şu sözlere yer verdi; "Akcurun Mahallemizde 2 Mayıs'ta yapmış olduğumuz mahalle ziyareti sırasında mahalle sakinlerimizle bir araya gelmiştik. Toplantı sonrasında Yavuz kardeşimizin bizden bir basketbol sahası talebi oldu. Biz de Yavuz kardeşimize 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızda basketbol sahasını tamamlayıp birlikte basketbol oynayacağımıza dair söz vermiştik. Bugün sözümüzü tuttuk ve basketbol sahamızı tamamlayarak birlikte basketbol oynadık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sportif faaliyetlerini desteklemekten dolayı gurur duyuyoruz. Mahalle sakinlerimize basketbol sahamızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Yapar'ın verdiği sözü tutmasından ve taleplerinin yerine getirilmesinden memnuniyet duyan mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı, Başkan Yapar'a ve Antakya Belediyesi'ne teşekkür etti. - HATAY