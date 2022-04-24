Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-4 - Son Dakika
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Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-4

24.04.2022 17:01
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-4

STAT: Doğan Seyfi AtlıHAKEMLER: Semih Kurt (xx), Uğur Akalp (xx), Hasan Hüseyin Yazıcılar (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (x) - Mustafa (x), Adem (x), Mehmet Kaan (xx), Furkan Şamil (x) (Dk. 73 Ersin x), Yunus Emre (x), Anıl (x) (Dk.

STAT: Doğan Seyfi Atlı

HAKEMLER: Semih Kurt (xx), Uğur Akalp (xx), Hasan Hüseyin Yazıcılar (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (x) - Mustafa (x), Adem (x), Mehmet Kaan (xx), Furkan Şamil (x) (Dk. 73 Ersin x), Yunus Emre (x), Anıl (x) (Dk. 55 Alpay x), Mehmet Can (x), Mehmet Akif (xx), Vedat (x), Can Bayırkan (x) (Dk. 63 Cihan x)BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR: Onur Behiç (xx) - İlyas (xx), İlker (xx), Mert (xx), Murat (xxx), Buluthan (xxx), Alp (xxx), Berat (xx) (Dk. 68 Batuhan xx), Ahmet Buğrahan (xx) (Dk. 82 Baha xx), Ali Berke (xx) (Dk. 82 Ferhat xx), Samet (xx) (Dk. 82 Ahmet Ülük xx)GOLLER: Dk. 26 Mehmet Kaan, Dk. 53 Samet (KK) (Kızılcabölükspor) - Dk. 14 Alp, Dk. 35 Samet, Dk. 61 Alpay (KK), Dk. 90 Ahmet Ülük (Alanya Kestel)KIRMIZI KART: Dk. 69 Adem (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Kaan, Enes, Vedat, Adem (Kızılcabölükspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, evinde Play-Off yarışındaki Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'a 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekip son 2 haftaya girilirken 34 puanla düşme hattında kaldı. Konuk takım ise 54 puana ulaşarak 5'inci sıraya yükseldi.


- Denizli
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Kızılcabölükspor, Mehmet Kaan, Yunus Emre, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-4 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-4 - Son Dakika
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