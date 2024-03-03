Başkent Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Sonuçları

Başkent Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası tamamlandı.
Ankara'da düzenlenen organizasyonda kategorilerine göre birinci olan isimler şöyle:
Büyükler
Kadınlar body fitness: Fatma Nur Ataman
Kadınlar bikini fitness: Neslihan Başaran
Erkekler vücut geliştirme 70 kilo: Faik Gökay Güler
Erkekler vücut geliştirme 80 kilo: Onur Deniz
Erkekler vücut geliştirme 85 kilo: Ümit Abatay
Erkekler vücut geliştirme 90 kilo: Nihat Baş
Erkekler vücut geliştirme 100 kilo: Erman Baş
Erkekler vücut geliştirme +100 kilo: Mustafa Kaya
Erkekler klasik vücut geliştirme 1,71 metre: Arif Akdemir
Erkekler klasik vücut geliştirme 1,75 metre: Görkem Ünsal
Erkekler klasik vücut geliştirme 1,80 metre: Furkan Yılmaz
Erkekler klasik vücut geliştirme +1,80 metre: Muhammet Enis Güvenç
Erkekler atletik fizik 1,70 metre: Ali Tolgahan Koçak
Erkekler atletik fizik 1,73 metre: Öner Atalay
Erkekler atletik fizik 1,79 metre: Burak Gençoğlu
Erkekler atletik fizik 1,82 metre: Berk Osman Karagöz
Gençler
Kadınlar bikini fitness: Şule Sena Çidem
Erkekler vücut geliştirme 75 kilo: Sedat Güngörür
Erkekler vücut geliştirme +75 kilo: Alp Bora Yazbahar
Erkekler klasik vücut geliştirme: Bilge Kaan Alkan
Erkekler atletik fizik 1,74 metre: Mevlüt Eren
Erkekler atletik fizik 1,78 metre: Enes Yiğit Terzi
Erkekler atletik fizik +1,78 metre: Baran Bersan Bora
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