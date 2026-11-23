Atak Pro Ankara Challenger Erkekler Tenis Turnuvası başladı.

Organizasyona ilişkin Ankara'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar Yiğit, Ankara Vali Yardımcısı Adem Öztürk, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Sistem Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Merdan Hürmeydan, Atak Pro Spor Kulübü Başkanı Mesut Ulusu, milli tenisçi Yankı Erel ve İspanyol tenisçi Daniel Rincon katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, toplantıda yaptığı konuşmada, Ankara'da uluslararası düzeyde bir tenis organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

Türk tenisinde kalıcı bir dönüşüm hedefiyle çalıştıklarını belirten Müderrisgil, "Tenisi ülkemizin dört bir yanına yaymak, altyapımızı güçlendirmek, yetenek havuzumuzu büyütmek ve sporcularımıza uluslararası başarıya ulaşabilecekleri bir ekosistem sunmak istiyoruz. 2026 yılı, Türk tenisi için önemli bir kırılma noktası oldu. 2024 yılında ülkemizde düzenlenen üst düzey profesyonel turnuva sayısı 2 iken, 2025 yılında 5'e yükseldi. 2026 yılında ise 9'u WTA, 5'i ATP Challenger olmak üzere 14 üst düzey turnuvaya ev sahipliği yaparak yılı kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası turnuvaların sporcuların gelişimi ve dünya sıralamasında yükselmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu aktaran Müderrisgil, Türkiye'de düzenlenen organizasyonlarla sporcuların yurt dışına gitmeden kendi seyircileri önünde mücadele edebildiğini dile getirdi.

Müderrisgil, bu yıl Türk tenisçilerin elde ettiği başarılara da değinerek, "Berfu Cengiz'in Ankara'da, Ayla Aksu'nun Samsun'da kazandığı WTA 125 şampiyonlukları ve Arda Askaran'ın İstanbul'da elde ettiği ATP Challenger çiftler şampiyonluğu hepimizin göğsünü kabarttı. Biz bu başarıların istisna olmaktan çıkmasını, Türk tenisinin olağan başarı hikayesinin bir parçası haline gelmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Atak Pro Ankara Challenger'ın yaklaşık 25 ülkeden 65 sporcuyu başkentte buluşturacağını kaydeden Müderrisgil, Türkiye'den 16 tenisçinin organizasyonda korta çıkacağını belirtti.

Kulüplerin Türk tenisinin gelişiminde önemli sorumluluk üstlendiğini dile getiren Müderrisgil, "2026 yılını Türk tenisi adına önemli kazanımlarla kapatıyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz bu kazanımları kalıcı başarılara dönüştürmek ve Türk tenisinin uluslararası alanda daha kuvvetli bir konuma gelmesini sağlamak." diye konuştu.

"Umarım buradan bir Türk şampiyon çıkar"

Milli tenisçi Yankı Erel ise Türkiye'de uluslararası turnuva sayısının artmasının sporcular açısından önemli avantajlar sağladığını söyledi.

Bu organizasyonlar sayesinde yurt dışına seyahat etmeden kendi seyircilerinin önünde mücadele etme fırsatı bulduklarını belirten Yankı, "Bu tarz turnuvaların ülkemizde düzenlenmesi hepimiz için çok büyük bir avantaj. Sürekli şampiyonlar çıkıyor ve sporcularımız dünya sıralamasında yükseliyor. Başka ülkelere gitmektense kendi seyircimizin önünde mücadele etmek bizi daha çok heyecanlandırıyor. Bu imkanları sağlayan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Genç sporcuların kendilerini izleyerek tecrübe kazanmasının da önemli olduğunu aktaran Yankı, "Hepimiz daha genciz. Önümüzde uzun yıllar var. Gençlerimizin bizi izlemesi, onlara tavsiyelerimizi aktarmamız ve kortta örnek olabilmemiz çok önemli. Umarım güzel bir hafta olur. Umarım buradan bir Türk şampiyon çıkar. Elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Atak Pro Ankara Challenger Erkekler Tenis Turnuvası'nda ilk maçlar da oynandı.

Organizasyon, 29 Kasım'a kadar devam edecek.