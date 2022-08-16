Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Ankara'da başladı - Son Dakika
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Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Ankara'da başladı

16.08.2022 16:18
Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Ankara'da başladı

Başkentte düzenlenen Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi başladı.

Başkentte düzenlenen Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi başladı.

CP Otel'de 27 Ağustos'a kadar sürecek organizasyonun açılış töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ligleri en son 2019'da hayata geçirdiklerini, pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlattı.

Pandemi döneminde mümkün olduğunca çevrim içi, fırsat buldukça da hibrit ve yüz yüze turnuvalar düzenlediklerini dile getiren Tulay, "Türkiye Satranç Federasyonunun faaliyet programı her zaman çok yoğun olmuştur. 2022 yılında yoğun faaliyet programının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son zamanlarda hem dünya hem de Türk satrancı için oldukça yoğun bir dönem yaşadık." diye konuştu.

Hindistan'da düzenlenen 44. FIDE Satranç Olimpiyatı'ndan yeni döndüklerini söyleyen Tulay, şu ifadeleri kullandı:

"Ligde 13 güzide takımımız yer alıyor. Son derece kıymetli sporcularımız var. Burada gerek A Milli Takım düzeyinde ülkemizi temsil eden sporcularımız gerekse Hindistan'da ülkelerini temsil eden, hatta şampiyon olan sporcular var. 27 Ağustos'a kadar sürecek Süper Lig herkese güzel hamleler yapmayı sağlasın. Kulüp temsilcilerimize, sponsorlarımıza teşekkür ederek, kıymetli sporcularımıza başarılar diliyorum."

Birinci ve ikinci ligin ise 22 Ağustos'ta Konya'da başlayacağını belirten Tulay, diğer faaliyetler hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmanın ardından Gülkız Tulay ve protokol üyeleri, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nin sembolik açılış hamlesini yaptı.

Ankara'da 12 gün sürecek organizasyonda, 13 takım şampiyonluk mücadelesi verecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Ankara'da başladı - Son Dakika

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