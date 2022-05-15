Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası

15.05.2022 19:17
Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası

İzmir'de düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası finalinde Çankaya Üniversitesi'ni 65-61 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi birinciliğe ulaştı.

İzmir'de düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası finalinde Çankaya Üniversitesi'ni 65-61 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi birinciliğe ulaştı.

Gaziemir Spor Salonu'ndaki final mücadelesinde Çankaya Üniversitesi, ilk periyodu 15-15 eşitlikle biten müsabakanın ilk yarısını 30-28 önde geçti.

Karşılaşmanın 3. periyodunu 50-43 üstün tamamlayan rakibi karşısında son periyotta daha etkili olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahadan 65-61 galip ayrılarak şampiyonluğu elde etti.

Final maçı öncesi oynanan klasman maçlarıyla organizasyondaki yonada sıralama belli oldu. Bellona Kayseri şampiyonayı 3. sırada tamamladı. Kayseri ekibini Nesibe Aydın, Kutup Yıldızı, BOTAŞ, Merkezefendi Belediyesi ve Fenerbahçe takip etti.

YORUMLAR
500

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye seçim talimatları verdiği iddia edildi! Haziranda meydanlara inecek
18:18 Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi
18:16 Etiler'de şaşkınlık yaratan gizem! Yol çökmesiyle ortaya çıkan yeraltı tünelinin çıkışı aranıyor
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
18:12 Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti
17:41 Ücretsiz dağıtılan uçurtma, izdiham yarattı! Çocuklar ezildi
17:40 Küme düşen Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım sosyal medyan tepki gösterdi: Bu hale getirenler utanın!
17:21 Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
17:18 Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
16:55 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 19:21:47. #1.11#
SON DAKİKA: Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement