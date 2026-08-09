Basketbol Antrenör Gelişim Semineri Ankara'da Düzenlendi - Son Dakika
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Basketbol Antrenör Gelişim Semineri Ankara'da Düzenlendi

Basketbol Antrenör Gelişim Semineri Ankara\'da Düzenlendi
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Ankara'da düzenlenen seminerde 1200 antrenör, çeşitli konularda eğitim aldı.

2026 yılı Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu Faaliyet Programında yer alan Bölgesel Antrenör Gelişim Semineri, 1-2 Ağustos tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlendi.

Seminerin ilk gününde yaklaşık 600 1. ve 2. kademe antrenörlerin katılımıyla başlayan seminerde; A. Efes SK Atletik Performans Antrenörü Cihan Konuk "Sezon Öncesi Hazırlık Çalışmaları", Bahçeşehir Koleji SK Yardımcı Antrenörü Serhan Aydanarığ "Şutta Denge ve Ayak Oyunu Becerilerinin Geliştirilmesi" ile "Farklı Bitiriş Tekniklerini Geliştirme Çalışmaları", A Erkek Milli Takım Yardımcı Antrenörü Cenk Yıldırım ise "Savunma Geliştirme Çalışmaları" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Seminerin ikinci gününde ise yine yaklaşık 600 3. ve 4. kademe antrenörün katılımında; A. Efes SK Atletik Performans Antrenörü Cihan Konuk "Sezon Öncesi Hazırlık Çalışmaları", A Erkek Milli Takım Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök "Pick and Roll Oyununda Uzun Oyuncunun Rolü" ve Mersin SK Başantrenörü Burak Gören ise "Takım Savunmasının Oluşturulması ve Geliştirme Çalışmaları" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Toplamda bin 200'e yakın antrenörün katılım sağladığı seminerde; ÇABA SK, Türk Telekom SK ve VAMOS SK altyapı takımları demo takım olarak görev aldı.

Kaynak: İHA

Basketbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol Antrenör Gelişim Semineri Ankara'da Düzenlendi - Son Dakika

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