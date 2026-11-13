Basketbol: Avrupa Ligi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Basketbol: Avrupa Ligi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Anadolu Efes: 103 - Virtus Bologna: 91

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Arturas Sukys (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa)

Anadolu Efes: Payne 9, Dozier 3, Malcolm 20, Saric 12, Fernando 15, Ercan Osmani 5, Strazel 11, Papagiannis, Yusta 6, Loyd 22, Jones

Virtus Bologna: Carr 11, Moore 7, Alston 15, Kokila 9, Diouf 9, Bello 11, Frazier 9, Edwards, Ferrari, Diarra 10, Klintman 10

1. Periyot: 28-20

Devre: 60-43

3. Periyot: 76-68

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında İtalya ekibi Virtus Bologna'yı 103-91 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Virtus Bologna ise 7. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 6 dakikası başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Son 4 dakikada Malcolm'un skorer oyunuyla farkı açan Anadolu Efes, ilk periyodu 28-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan lacivert-beyazlı takım, Fernando ve kenardan gelen oyuncuların sağladığı skor katkısıyla 17. dakikada farkı 17'ye kadar çıkardı: 52-35. Kalan bölümde dış atışlardan basketler bularak etkili olmaya çalışan Virtus Bologna karşısında iyi oyununu sürdüren Anadolu Efes, soyunma odasına 60-43 üstün girdi.

Üçüncü periyodun başında Payne ile dış atışlardan üst üste 3 isabet bulan lacivert-beyazlı ekip, 24. dakikada 18 sayılık üstünlük yakaladı: 71-53. Oyundan düşen ve skor üretmekte zorlanan Anadolu Efes karşısında çabuk toparlanarak üst üste basketler bulan Virtus Bologna, farkı 8'e kadar düşürdü. Lacivert-beyazlı takım, son çeyreğe 76-68 önde girdi.

Jordan Loyd'un yıldızlaştığı dördüncü ve son periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden 7 basket kaydeden Anadolu Efes, sahadan 103-91 galip ayrıldı.

Fernando sakatlandı

Anadolu Efes'te Angolalı oyuncu Bruno Fernando, ilk yarının sonunda sakatlandı.

İkinci çeyreğin bitimine 22 saniye kala sakatlanan Fernando, oyuna devam edemedi.

Angolalı pivot, forma giydiği 13 dakika 40 saniyede 15 sayı ve 10 ribaunt üreterek double double yaptı.

Karşılaşmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü nedeniyle ve Malatya'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA
Anadolu EfesBasketbolSporSon Dakika

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Romantizmin böylesi Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı Romantizmin böylesi! Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
Kuşadası’nda eskort sitesi dolandırıcılığı: 2 ilde 4 şüpheli gözaltında Kuşadası'nda eskort sitesi dolandırıcılığı: 2 ilde 4 şüpheli gözaltında
Madrid’deki galada Can Yaman’ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu Madrid'deki galada Can Yaman'ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu
22:24
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye
Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
20:52
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır’ı olur
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur
20:52
Türkiye Sigorta AŞ 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL’yi TMSF’ye iade etti
Türkiye Sigorta AŞ 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL'yi TMSF'ye iade etti
20:42
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
18:37
Osman Kavala’nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 23:16:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Basketbol: Avrupa Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android