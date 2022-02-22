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Basketbol Basketbol Ligi müsabakaları Elazığ'da başladı

22.02.2022 15:24
Basketbol Basketbol Ligi müsabakaları Elazığ'da başladı

Kızlar U16 Basketbol Bölgesel Ligi, 12 ilden 13 takımın katılımıyla Elazığ ev sahipliğinde başladı.

Kızlar U16 Basketbol Bölgesel Ligi, 12 ilden 13 takımın katılımıyla Elazığ ev sahipliğinde başladı.

Basketbol Federasyonu 2022 faaliyet takviminde yer alan Kızlar U16 Basketbol Bölgesel Ligi, yapılan teknik toplantının ardından Elazığ'da başladı. 12 ilden toplamda 13 takımın katılımıyla başlayan müsabakalar, 4 gün boyunca Yakup Kılıç Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Karşılaşmalar hakkında açıklamalarda bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Öncelikle müsabakalara katılan takımlara başarılar diliyorum. Daha öncesinde Türkiye şampiyonaları, grup müsabakalar ve bölgesel liglere ev sahipliği yapmıştık. Gerçekleştirilecek olan her turnuvanın şehrimizde yapılması için il müdürlüğü olarak girişimlerde bulunuyoruz. Spor şehri olma yolunda kararlıyız ve yoğun bir müsabaka takvimi ile devam ediyoruz. Şehrimizden de iki takımımız EBUAŞ Basketbol ve İl Özel İdare Basketbol takımlarımız mücadele edecek. Müsabakalarda yer alan takımlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Basketbol Basketbol Ligi müsabakaları Elazığ'da başladı
Basketbol Basketbol Ligi müsabakaları Elazığ'da başladı

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Yakup Kılıç, basketbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Basketbol Basketbol Ligi müsabakaları Elazığ'da başladı - Son Dakika Spor


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