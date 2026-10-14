Biotekno Körfez Basket, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Elan Chalon'u 74-65 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Biotekno Körfez Basket, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Elan Chalon'u 74-65 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Biotekno Körfez Basket: 74 - Elan Chalon: 65

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Paulina Gajdosz (Polonya), Marius Ciulin (Romanya), Tomas Wit Langowski (Polonya)

Biotekno Körfez Basket: Davis 21, Boo Buie 8, Barna 3, Mitchell 13, Cluff 12, Reese 5, Berk Can Akın 3, Danusevicius 3, Mert Akay 6, Altan Çamoğlu

Elan Chalon: Golden 9, Hill 9, Ponsar 7, Dunn 5, Horne 8, Uguak, Leray 7, Nadolyn 13, Grandison 5, Heugue 2

1. Periyot: 17-18

Devre: 39-38

3. Periyot: 56-48

Biotekno Körfez Basket, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası F Grubu ikinci maçında konuk ettiği Fransa'nın Elan Chalon takımını 74-65 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada 9. dakikaya 14-14 eşitlikle girildi. Son dakikada daha etkili olan deplasman ekibi Elan Chalon, birinci periyodu 18-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe daha iyi başlayan Biotekno Körfez Basket, Boo Buie'nin etkili oyunuyla öne geçti. Ev sahibi ekip, 13. dakikada farkı 6 sayıya (26-20) çıkardı. Konuk ekip, Dunn ve Nadolyn'in etkili oyunuyla karşılık verse de Biotekno Körfez Basket, devre arasına 39-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Biotekno Körfez Basket, Cluff'un boyalı alanda etkili oyunuyla üstünlüğünü son bölüme taşıdı. Ev sahibi, final çeyreğine 56-48 üstün girdi.

Son periyotta üstün oyununu sürdüren Kocaeli temsilcisi, maçın 32. dakikasında farkı 12 sayıya (60-48) çıkardı. Elan Chalon müsabakanın sonlarında farkı eritmeye çalışsa da üstünlüğünü koruyan ev sahibi Biotekno Körfez Basket, sahadan 74-65 galip ayrıldı.

Biotekno Körfez Basket, böylece F Grubu'nda ilk galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
Elan ChalonBasketbolKörfezSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Barcelonalı taraftarlar, stadyumda gördükleri karşısında şaşkına döndü Barcelonalı taraftarlar, stadyumda gördükleri karşısında şaşkına döndü
Fenerbahçe’de Kante depremi Aston Villa maçında oynayamıyor Fenerbahçe'de Kante depremi! Aston Villa maçında oynayamıyor
22:45
Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
22:26
Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı
Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı
22:18
Beyoğlu’nda sel dehşeti Kadın metrelerce sürüklendi, imdadına vatandaşlar yetişti
Beyoğlu’nda sel dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi, imdadına vatandaşlar yetişti
22:09
İstanbul’da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
İstanbul'da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
21:58
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
21:51
İstanbul Valisi Gül’den vatandaşlara bir uyarı daha: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının
İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara bir uyarı daha: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 22:51:40. #7.13#
SON DAKİKA: Biotekno Körfez Basket, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Elan Chalon'u 74-65 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei