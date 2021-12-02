Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu'nda 6. ve son maçında Macaristan'ın DVTK takımına deplasmanda 82-72 mağlup oldu. OGM Ormanspor, geçen hafta son 32 turuna yükselmeyi garantilemişti.

Macaristan'ın Miskolc şehrindeki DVTK Arena'da oynanan maçta OGM Ormanspor, ilk periyodunu 18-16 önde geçti, devre arasına da 41-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği de OGM Ormanspor 57-56 önde geçerken, son periyotta daha etkili olan Macaristan ekibi maçı 10 sayı farkla 82-72 kazandı.

Geçen hafta son 32 turuna yükselmeyi garantileyen OGM Ormanspor, F Grubunu 4 galibiyet 2 mağlubiyet ile 2. sırada tamamladı.