Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu'nda 6. ve son maçında Macaristan'ın DVTK takımına deplasmanda 82-72 mağlup oldu. OGM Ormanspor, geçen hafta son 32 turuna yükselmeyi garantilemişti.
Macaristan'ın Miskolc şehrindeki DVTK Arena'da oynanan maçta OGM Ormanspor, ilk periyodunu 18-16 önde geçti, devre arasına da 41-39 üstün gitti.
Üçüncü çeyreği de OGM Ormanspor 57-56 önde geçerken, son periyotta daha etkili olan Macaristan ekibi maçı 10 sayı farkla 82-72 kazandı.
Geçen hafta son 32 turuna yükselmeyi garantileyen OGM Ormanspor, F Grubunu 4 galibiyet 2 mağlubiyet ile 2. sırada tamamladı.
Kaynak: AA
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