Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

18.10.2022 23:14
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İspanya'nın Surne Bilbao ekibine 80-66 yenildi.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İspanya'nın Surne Bilbao ekibine 80-66 yenildi.

Bilbao Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım ilk çeyreği 19-9 önde bitirdi. İspanyol ekibi soyunma odasına da 36-21 üstünlükle girdi.

Bahçeşehir Koleji üçüncü çeyrek sonunda farkı 6 sayıya (53-47) indirse de son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Surne Bilbao salondan 80-66 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji ikinci maçında ilk yenilgisini alırken, 2'de 2 yapan Surne Bilbao liderliğini sürdürdü.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki üçüncü maçını 1 Kasım Salı günü deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk ekibiyle yapacak.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi: Bilbao: 80 Bahçeşehir Koleji: 66 Basketbol Şampiyonlar Ligi: Bilbao: 80 Bahçeşehir Koleji: 66 Basketbol: ULEB Avrupa Kupası Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Kaynak: AA

basketbol, İspanya, Spor, Son Dakika

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