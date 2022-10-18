Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İspanya'nın Surne Bilbao ekibine 80-66 yenildi.
Bilbao Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım ilk çeyreği 19-9 önde bitirdi. İspanyol ekibi soyunma odasına da 36-21 üstünlükle girdi.
Bahçeşehir Koleji üçüncü çeyrek sonunda farkı 6 sayıya (53-47) indirse de son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Surne Bilbao salondan 80-66 galip ayrıldı.
Bahçeşehir Koleji ikinci maçında ilk yenilgisini alırken, 2'de 2 yapan Surne Bilbao liderliğini sürdürdü.
Bahçeşehir Koleji, gruptaki üçüncü maçını 1 Kasım Salı günü deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk ekibiyle yapacak.
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