Üye Girişi
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

21.12.2021 23:06
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu altıncı ve son maçında TOFAŞ, Estonya'da Kalev-Cramo'ya 72-70 yenildi.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu altıncı ve son maçında TOFAŞ, Estonya'da Kalev-Cramo'ya 72-70 yenildi.

Daha önce grup lideri olarak son 16'ya kalmayı garantileyen TOFAŞ, ikinci yenilgisini aldı. Grubu sonuncu tamamlayan Kalev-Cramı ise ikinci galibiyetini elde etti.

Estonya'nın başkenti Talinn'deki Saku Suurhall Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 21-15 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte öne geçmeyi başaran TOFAŞ, final periyoduna 54-52'lik üstünlükler girdi. Kalev-Cramo, bitime 1 saniye kala Silas Melson'un serbest atıştan bulduğu sayılarla 72-70 öne geçti. Son topta TOFAŞ adına Tomislav Zubcic isabet bulamadı ve Estonya temsilcisi maçı 72-70 kazandı.

Şampiyonlar Ligi, basketbol, Estonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:50 Tatvan'da tipi ve fırtına sebebiyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı
22:49 MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Türkiye, martta baskın seçim görebilir
22:42 Yunus Akgün'den Galatasaray taraftarını 120 Galatasaray'a 2 gol atan Yunus'tan sarı-kırmızılı taraftarları
22:33 Balotelli, Galatasaray'a gol atan Yunus'un kafasını tekmeledi
22:31 Yoğun yağış sebebiyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
21:59 Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti
21:59 Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu
21:43 Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?
21:26 AK Partili Bülent Turan: Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz
21:25 Cicaldau ve Taylan, Antalyaspor maçında yok
Cebrail'in enfes golüne Uğurcan Çakır'dan herkesi şaşırtan yorum: Çok güzel yedim Cebrail'in enfes golüne Uğurcan Çakır'dan herkesi şaşırtan yorum: Çok güzel yedim         
22:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 23:12:35. #1.11#
SON DAKİKA: Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement