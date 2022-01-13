Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin play-in ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanya'nın Lenovo Tenerife takımına 76-69 yenildi.
Tenerife Adası'ndaki Santiago Martin Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, mücadelenin ilk çeyreğini 19-16 önde tamamladı. İkinci periyotta iyi hücum yapan Pınar Karşıyaka, devre arasına 40-37 önde girdi.
Çekişmeli geçen üçüncü çeyrek, 54-52 Lenovo Tenerife üstünlüğüyle sona erdi. Son periyotta daha az hata yapan İspanya temsilcisi, müsabakadan 76-69 galip ayrıldı.
İki galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turu grup aşamasına kalacağı eşleşmenin ikinci müsabakası, 18 Ocak Salı İzmir'de yapılacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor