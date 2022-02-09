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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

09.02.2022 00:12
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki 3. maçında İtalyan ekibi Nutribullet Treviso'yu 92-51 yendi.

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki 3. maçında İtalyan ekibi Nutribullet Treviso'yu 92-51 yendi.

Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde rakibine 23-10 üstünlük kuran TOFAŞ, soyunma odasına da 46-24 önde gitti.

Son periyot öncesi farkı 39 sayıya (35-74) çıkaran TOFAŞ, karşılaşmayı da 92-51 kazandı.

5 oyuncunun çift haneli skor ürettiği TOFAŞ'ta 16'şar sayı atan Zubcic ve Ennis öne çıktı.

TOFAŞ grupta 3'te 3 yaparken, Nutribullet Treviso 2. maçında da mağlup oldu.

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Şampiyonlar Ligi, basketbol, İtalyan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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